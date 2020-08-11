Медведицу и четверых медвежат заметили в Лесной Поляне в Кемерове. ФОТО: кадр видео Игоря Шемчука

Кемеровская Лесная поляна известна тем, что здесь регулярно встречаются дикие звери – то лоси, то кабаны, то менее крупные представители фауны. В этот раз на глаза кемеровчанам попались сразу четыре медвежонка и медведица.

Четверых медвежат, с любопытством рассматривающих людей и автомобили, кемеровчане заметили неподалеку от Лесной Поляны. Малыши вышли из тайги и не проявляли особого беспокойства из-за находящихся рядом людей. При этом кемеровчане, невольно столкнувшиеся в диким зверем, обеспокоенно искали медведицу. И действительно: она оказалась неподалеку.

Кемеровчанин Игорь Шемчук, снявший видео, отметил, что вскоре все пять медведей не стали приближаться к людям, а ушли спокойно обратно в сторону тайги.

Напомним, некоторое время назад жители Лесной Поляны заметили лося, перебегавшего автотрассу, а год назад многих обеспокоила судьба бесхозного дикого кабанчика, гулявшего по улицам микрорайона.

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