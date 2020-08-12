Мэр Кемерова назвал срок сдачи новой дороги. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
Совсем скоро в Кемерове введут в строй новую транспортную артерию – участок дороги проспекта Комсомольского на пересечении с проспектом Ленина.
По словам главы города Ильи Середюка, новый участок дороги планируется к сдаче к празднованию областного Дня шахтера. И на сегодняшний день большая часть работ для этог8о уже выполнена. Так, подрядчик уже установил опоры освещения, занимается обустройством тротуарной зоны. Впереди – работы по укладке верхнего слоя асфальта и благоустройству прилегающей территории.
- Сейчас разрабатываем схему движения общественного транспорта по новым участкам дороги – заездные карманы уже сформированы, - отметил глава города Кемерово Илья Середюк.
Напомним, строительство этого участка дороги началось весной 2020 года. Его ширина составляет 22 метра, а предполагаемая пропускная способность - более 4000 автомобилей в час.
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