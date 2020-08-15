В Кузбассе 1,5 тысячи военных и 300 единиц техники приняли участие в масштабных учениях

В Кузбассе 1,5 тысячи военных техники и 300 единиц приняли участие в масштабных учениях. Фото: Министерство обороны России

В Кузбассе прошли масштабные учения с участием более 1,5 тысячи военнослужащих и 300 единиц техники. Они стали финальным этапом двусторонних учений 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа.

Всего в учениях, которые проходили четыре дня в Сибири и Поволжье, принимали участи 12 тысяч военных и три тысячи единиц техники. Финальный этап состоялся 14 августа в Кузбассе на Юргинском полигоне.

В ходе практического этапа учений военнослужащие подразделения реактивной и ствольной артиллерии ЦВО отработали применение реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураганов» и «Мста-С» с боевой стрельбой. В свою очередь военнослужащие подразделений артиллерийской разведки, оснащенных комплексами «Зоопарк» и «Аистенок», обеспечили расчеты РСЗО точными координатами целей. Артиллеристы выполняли огневые задачи в составе разведывательно-огневого комплекса, действовали в ходе маневренной обороны и поддержки наступающих подразделений, контрбатарейной стрельбы.

-На заключительном этапе учения были отработаны способы огневой поддержки, основанные на опыте ведения боевых действии вооруженных конфликтов современности: огневые коридоры, прочески и перекаты, - рассказали в Минобороны РФ. - Всего в практических действия принимало участие более 300 единиц артиллерийского вооружения, средств артразведки, связи и беспилотной авиации.