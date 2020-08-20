Следком начал проверку по факту гибели подростка от удара молнии в Кузбассе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту гибели 14-летнего подростка от удара молнии. Еще один мальчик в результате инцидента пострадал.

Несчастный случай произошел 19 августа в Прокопьевске. По версии следствия, днем двух подростков на улице застигла гроза, и они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. Однако вскоре в него ударила молния. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако одного из мальчиков спасти не удалось - прибывшие медики могли лишь констатировать смерть. Второго подростка с электротравмой госпитализировали.

По факту произошедшего следственными органами проводится доследственная проверка.

- Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередачи и иных источников тока в указанном месте не обнаружено, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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