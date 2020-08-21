Куда направлялся совершивший аварийную посадку вертолет из Таштагола Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, куда направлялся вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в Хакасии. У вертолета надломилась стойка шасси.

Авария произошла при посадке вертолета Ми-8, который направлялся в район реки Еринат, что в Хакасии. Туда, где находится заимка знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой.

- Вертолет зафрахтовала группа волонтеров, которые уже несколько лет в конце лета помогают Агафье Лыковой подготовиться к зиме. Это педагоги и студенты Московского госуниверситета информационных технологий, радиотехники и электроники, - рассказала Марина Кустова, пресс-секретарь администрации Таштагольского района. - Вертолет вылетел из аэропорта «Таштагол». Разрешение на полет было получено в обычном порядке, так же как и разрешение для группы на пребывание на природоохранной территории.

В тот момент, когда вертолет уже производил посадку на запланированной площадке, случилась поломка.

- При плановой посадке вертолета у него произошло повреждение стойки шасси. На борту находились 17 человек, никто из них не пострадал, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия. - Туристы от помощи отказались.

По данным администрации Таштагольского района, волонтеры не собираются сворачивать экспедицию, а будут, как и планировалось, помогать отшельнице.

А вот доставкой деталей, техников и ремонтом вертолета займется авиакомпания, которой он принадлежит.

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