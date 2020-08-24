Ситуация с коронавирусом в Кузбассе развивается по неблагоприятному сценарию Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе может развиваться по неблагоприятному сценарию. Об этом сообщила главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева.

На сегодняшний день Кузбасс стал лидером среди других территорий по приросту новых выявленных случаев COVID-19. Однако в будущее ситуация может ухудшиться – об этом сообщила главный врач Кемеровской инфекционной больницы.

- Вероятность развития пандемии на территории Кузбасса по самому неблагоприятному сценарию очень реальная, - завила Светлана Кудашева. - А это не просто цифры, это неизбежный рост числа летальных исходов от коронавирусной инфекции, а это реальные люди, наши с вами близкие и родные. Люди, которые могут погибнуть от коронавирусной инфекции.

Светлана Кудашева обратилась к жителям региона и попросила их внимательно относиться к сложившейся ситуации, задуматься о том, что под ударом оказываться родные и близкие – особенно пожилые люди. И их жизни и здоровье сейчас находятся в наших руках.

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