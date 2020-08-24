Главврач спрогнозировала рост смертей от коронавируса в Кузбассе

Главврач кузбасской больницы рассказала о неблагоприятном сценарии развития COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала о том, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе.

Светлана Кудашева отметила, что на сегодняшний день Кузбасс стал лидером среди других территорий по приросту новых выявленных случаев COVID-19.

- Это печальное лидерство говорит о том, что усилия огромного количества людей, предпринимавших все меры, необходимые для того, чтобы сохранять контроль над эпидемической ситуацией на территории нашей Кемеровской области, не дают ожидаемого результата, - отметила Светлана Кудашева.

Главврач Кемеровской инфекционной больницы отметила, что сегодня очень высока вероятность развития пандемии на территории Кузбасса по самому неблагоприятному сценарию. А это значит, что вырастет число смертей среди пациентов с этим заболеванием. И непонимание реальной опасности и угрозы развития пандемии вызывает у врачей недоумение.

- Я хочу призвать в очередной раз призвать каждого из вас: задумайтесь о том, что жизни и здоровье наших близких людей, особенно относящихся к старшему поколению, на сегодняшний день находятся в наших с вами руках, - обратилась главврач Кемеровской инфекционной больницы к жителям региона