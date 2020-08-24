Пассажиры кузбасского транспорта ссорятся из-за масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящие масочные войны то и дело вспыхивают в автобусах, троллейбусах и трамваях кузбасских городов. Одни пассажиры не хотят надевать маски, другие носят их неправильно.

Очередной скандал разгорелся в кемеровском трамвае, который следовал по маршруту №3. Его невольной участницей стала жительница города, которая вместе с семьей возвращалась с прогулки из «Парка Чудес». Женщина рассказала в соцсетях, что вся ее семья, как и положена, была в масках, но чуть позже горожанка спустила свою маску на подбородок, так как ей было тяжело дышать.

«Водитель начала орать в громкоговоритель «девушка оденьте маску». Муж оборачивается, смотрит, все также в масках как и мы у кого на подбородке у кого на шее, а кричит почему-то мне. Естественно, завязалась перепалка: что ее не устраивает? <…> Короче, выгнала меня, мужа и детей», - пишет горожанка.

Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря. Одни принялись доказывать, что смысла в ношении масок нет и вообще все снимают их после того, как заходят в транспорт. Другие поддержали водителя тамвая и отметили, что смысла в маске нет только в том случае, если она надета на подбородке. А если правильно – то маска защищает. Также некоторые делали акцент на том, что ношение масок – это не прихоть водителя или кондуктора: в Кузбассе действует масочный режим, который жители региона обязаны соблюдать.

«Многие надевают маски в магазине и транспорте из уважения к продавцам и сотрудникам Транспортной компании, ну и из уважения к себе - чтобы потом не скандалить и не кричать. Носят они их не из-за страха, а из-за воспитанности», - уверен один из подписчиков паблика.

«Я в принципе не считаю маску защитой от заболевания. Просто есть постановление, что ты должен носить ее в общественном месте. И по мне так ее проще надеть, чем доказывать свои права и свободы задерживая других людей», - отмечает еще один комментатор.

Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе Кемеровской энерготранспортной компании. В КЭТК отрицают инцидент – по крайней мере в том виде, как его представила пользовательница соцсетей.

- Действительно, водитель трамвая, который следовал по маршруту №3, обратилась к пассажирке с просьбой надеть маску. Но мы всех просим надеть маски при входе в транспорт, и люди слышат это, отзываются. Водитель на этом маршруте работает без кондуктора, и поэтому отследить, кто из пассажиров снял маску, а кто нет, не может: водитель занята управлением трамвая! Получилось так, что обратилась она именно к этой пассажирке. Однако девушку никто не высаживал из трамвая, - отметили в пресс-службе КЭТК.

Добавим, что это не первые масочные войны в Кузбассе. Так, в Новокузнецке потасовку из-за маски на подбородке устроили кондуктор и пассажирка трамвая, при этом женщина оскорбляла водителя и кондуктора. В Кемерове ранее пришлось применить силу, чтобы вывести «антимасочника». А еще в одном случае транспортники пошли навстречу пассажиру, который по состоянию здоровья не мог надеть маску и помогли добраться до пункта назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кондуктор и пассажирка новокузнецкого трамвая подрались из-за маски

Неприятный инцидент произошел в одном из трамваев Новокузнецка. Здесь из-за отсутствия маски подрались кондуктор и пассажир. (подробности)

В Кемерове полицейские силой вывели из трамвая антимасочника

В Кемерове полицейским пришлось силой выводить из трамвая молодого человека, который принципиально отказывался надевать маску. Кадрами разразившегося скандала поделились очевидцы. (подробности)

В Кузбассе из-за пассажирки без маски сорвался междугородний рейс

В Кузбассе пассажирка без маски сорвала междугородний автобусный рейс. Инцидент произошел в Междуреченске. (подробности)

В Кемерове наказали маршрутку №33 за нарушение масочного режима

В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. После одного из них под наказание попала маршрутка №33, которая теперь временно не выйдет на линию. (подробности)

Трамвай остановился на час из-за пассажира без маски в Кемерове

Вечером 12 августа в Кемерове один из трамваев простоял примерно час - из-за пассажира, который не мог надеть медицинскую маску. Транспортникам пришлось искать компромисс, чтобы помочь пассажиру без маски добраться до пункта назначения. (подробности)