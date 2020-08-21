В Кемерове полицейские силой вывели из трамвая антимасочника. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кемерове полицейским пришлось силой выводить из трамвая молодого человека, который принципиально отказывался надевать маску. Кадрами разразившегося скандала поделились очевидцы.

-Примерно в 14.00 зашел парень в трамваи и отказался надеть маску. Люди устроили скандал и вызвали полицию. Пока ехала полиция, блогер записывал видео своим подписчикам. Женщина решила не дожидаться полиции и стала сама вытаскивать парня из трамвая. Далее на видео видно, как парня жестко скручивает полиция и вытягивает из трамвая, - написал автор постав в соцсетях.

На кадрах видно, как стражи порядка долго пытаются оторвать молодого человека от сидений трамвая и вывести из салона, а тот при этом упорно сопротивляется и утверждается, что ему ломают руки. Судя по комментариям пассажиров, никто не против того, чтобы скандалист покинул салон, а трамвай продолжил свой путь дальше.

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