В Кемерове наказали маршрутку №33 за нарушение масочного режима. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. После одного из них под наказание попала маршрутка №33, которая теперь временно не выйдет на линию.

Как рассказали в администрации областного центра, суд Заводского района вынес решение о приостановлении деятельности в отношении перевозчика «ИП Большанин». Основанием послужило то, что на маршруте №33 зафиксировано нарушение масочного режима.

Материалы были переданы в суд, который определил ограничительные меры в отношении автобуса-нарушителя - он не будет выходить на линию в течение 50 дней.

- Остальные машины перевозчика под ограничение пока не попадают, проверки соблюдения в них, как и в остальном общественном транспорте, будут продолжены, - добавили в мэрии.

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