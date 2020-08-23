В Кузбассе кондуктор и пассажир подрались из-за маски в трамвае

Кондуктор и пассажирка новокузнецкого трамвая подрались из-за маски. ФОТО: кадр видео Инстаграм, novostinvkz_dtp

В одном из трамваев в Кемеровской области случилась потасовка. Конфликт произошел из-за того, что один из пассажиров не стал надевать медицинскую маску. Дело закончилось дракой между кондуктором и пассажиром.

Потасовку сняли на видео свидетели и опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, одна из участниц конфликта - женщина-пассажир - специально не стало надевать маску, хотя она у нее была с собой. Женщина утверждала, что является астматиком и ей тяжело дышать в маске.

Водитель трамвая начал спорить с пассажиркой по этому поводу. В итоге вмешался кондуктор - он пытался оттеснить женщину от кабины, а та в ответ ударила его. При этом оба оскорбляли друг друга, и сам кондуктор тоже остался без защиты маски - она слетела с него во время драки.

Один из пассажиров попытался разнять дерущихся. Только после этого женщина вышла из трамвая. Она в свою очередь отметила, что доехала до своей остановки.

Напомним, что в Кузбассе уже были подобные случаи. В общественном транспорте уже ругались люди из-за медицинских масок. Так, в Кемерове полицейские вывели из трамвая мужчину, который призывал не надевать маски.

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