Кондуктор и пассажирка новокузнецкого трамвая подрались из-за маски. ФОТО: кадр видео Инстаграм, novostinvkz_dtp

Неприятный инцидент произошел в одном из трамваев Новокузнецка. Здесь из-за отсутствия маски подрались кондуктор и пассажир.

Невольные очевидцы конфликта сняли потасовку на видео и поделились кадрами в социальных сетях. Автор видео отмечает, что у женщины-пассажира медицинская маска была с собой. Надевать ее женщина отказалась, сославшись на то, что она – астматик, и ей тяжело дышать в маске. После словесной перепалки между водителем и пассажиркой кондуктор пытался оттеснить женщину от кабины, а та в ответ ударила его. Оба при этом оскорбляли друг друга, а с самого кондуктора слетает медицинская маска. Разнять дерущихся попытался один из пассажиров, и лишь после этого женщина вышла из трамвая. Как отметила она сама – потому что доехала до своей остановке.

Многочисленные подписчики группы в соцсетях, где появилось видео, вступились в жаркие дебаты.

«Просто представить страшно, если бы на месте этой женщины была мама!» - возмущен один из подписчиков. Несколько других также отмечают, что мужчина, дерущийся с пожилой женщиной – это как минимум неправильно. Как и то, что остальные молча смотрят на это.

«Нечего лезть к водителю во время движения! Кондуктор правильно сделал ,что оттолкнул женщину, а руками махалась сама пассажирка и выражалась тоже она. И зачем тогда маску носит, если надеть не может», - защищает транспортников подписчица Анджела.

И большинство сошлось во мнении, что и кондуктор, и пассажирка не должны были так себя вести в общественном месте.

Напомним, это не первый случай, когда в кузбасском транспорте происходят конфликты из-за масок. Так, в Кемерове полицейские вывели из трамвая мужчину, который призывал не надевать маски.

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