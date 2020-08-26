Поджигателя многоэтажки разыскивают в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Пожар сразу в двух подъездах многоэтажного дома в Новокузнецке случился накануне в Новокузнецке. Как оказалось, его причиной стала не случайность, а злой умысел неизвестного.

Сигнал о том, что сразу в двух подъездах многоэтажного дома по улице Дружбы в Новокузнецке случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 17.21. Пять единиц техники и 17 пожарных боролись с огнем, и лишь в 17.23 удалось полностью ликвидировать возгорание. Кроме того, пожарные спасли 10 человек, которые не могли покинуть свои жилища.

А позже оказалось, что наиболее вероятной причиной пожара является не случайность, а поджог.

- В результате возгораний пострадали входные двери на разных этажах, также были закопчены подъезды. В обоих случаях причиной повреждения имущества стали подожженные неустановленным лицом автомобильные шины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника, который поджег шины в подъезде.

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