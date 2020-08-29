В Кузбассе после исчезновения двух подростков возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух подростков. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Напомним, что 24 августа 17-летний парень и 16-летняя девочка направились на автовокзал Ленинска-Кузнецкого, чтобы проводить знакомого. После этого они перестали выходить на связь и до настоящего времени сведений об их местонахождении не имеется.

Как рассказали представители федерального ведомства, следователями отработан

круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением.

Также проведен осмотр по месту последнего пребывания подростков, в ходе которого изъяты предметы одежды пропавших для последующего выделения ДНК-профиля. Просмотрены записи с камер видео наблюдения, имеющихся в районе автовокзала. Видео проанализировано, установлено в каком направлении ушли подростки с автовокзала.

-Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подростков, а также обстоятельств их исчезновения. – сообщили в СУ СК России.