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Прекращены поиски родственников неизвестного мужчины из Кузбасса

Об этом сообщают волонтеры
Екатерина РОМАНОВА
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Прекращены поиски родственников неизвестного мужчины из Кузбасса

Прекращены поиски родственников неизвестного мужчины из Кузбасса

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе прекращены поиски родственников неизвестного мужчины, который в течение нескольких дней находился в больнице.

О завершении поисков сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в социальных сетях во «ВКонтакте».

- Родные найдены! Спасибо всем откликнувшимся! – благодарят волонтеры всех, кто принимал участие в поисках родственников мужчины.

Напомним, мужчина попал 2 сентября в одно из медицинских учреждений город Белово. Личность мужчины была неизвестна, поэтому волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к неравнодушным кузбассовцам с просьбой помочь разыскать его родственников. Поиски успешно завершились 5 сентября.