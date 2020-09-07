В школе Киселевска класс закрыли на карантин из-за ученика с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске у одного из учеников обнаружился коронавирус. В результате на карантин был отправлен весь класс.

В городской школе №25 у ученика третьего класса была обнаружена коронавирусная инфекция. В связи с этим весь класс – это 21 ученик - до 15 сентября был переведен на дистанционное обучение.

После того, как заболевшего ребенка госпитализировали, а остальных отправили по домам, были проведены все необходимые мероприятия по дезинфекции помещения, где занимались дети, а также столовой и коридоров. Все остальные классы продолжают заниматься в штатном режиме.

Напомним, что в Междуреченске на сутки для дезинфекции закрыли целую школу – у одного из преподавателей был обнаружен коронавирус.

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