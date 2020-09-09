Появилось видео вылетевшей на тротуар легковушки в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове в среду, 9 сентября, столкнулись два автомобиля на перекрестке. Читатель «Комсомольской правды» прислал в редакцию видео последствий аварий.

ДТП произошло днем на проспекте Октябрьском рядом со зданием редакции газеты «Кузбасс». После столкновения одна из легковушек вылетела на тротуар рядом с остановкой.

ДТП произошло днем на проспекте Октябрьском Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На ролике видно, что сильно повреждены передние части автомобилей - смят бампер, вылетели фары и номер машины. Известно, что никто не пострадал в аварии. За рулем легковушек были мужчины.

В настоящее время водители дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. При этом белая легковушка загородила проезд на проспекте Октябрьском в сторону тц «Лапландия». Движение на этом участке дороги затруднено.