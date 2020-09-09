Следком: подброшенный к кемеровскому храму младенец был завернут в шарф Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения младенца на территории храма. Те, кто бросил новорожденного ребенка, заботливо завернули его в шарф.

Сегодня с новорожденной девочкой все в порядке – по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. А всего двое суток назад ее подбросили на территорию храма. Обнаружил ребенка охранник: сначала он услышал крик младенца, а потом нашел пакет. И в этом пакете, завернутая в шарф, лежала новорожденная девочка. Родителей рядом не было, и мужчина тут же вызвал стражей порядка и скорую помощь. Врачи доставили ребенка в больницу, а полиция и следком занимаются поисками горе-родителей.

- В рамках проверки будут устанавливаться женщины, состоявшие на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорожденные дети отсутствуют, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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