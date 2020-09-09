Новорожденного ребенка бросили возле храма в Кемерове Фото: Кирилл ЧАЩИН

Маленького ребенка обнаружили на территории храма в Кемерове. Cейчас стражи порядка разыскивают родителей младенца.

Рано утром 7 сентября, обходя территорию храма на проспекте Химиков, охранник услышал плач младенца. Потом он обнаружил пакет, а в пакете - завернутого в шарф ребенка. О своей находке он тут же сообщил в полицию. На место ЧП немедленно выехала следственно-оперативная группа.

- Найденная малышка была доставлена в больницу, где ее осмотрели медицинские работники, ее жизни ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности родителей, а также найти их. Если вам известно, кто может быть родителями ребенка и как он оказался на территории храма, сообщите об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам 02 (102 - с мобильного), (384-2) 680-708 (дежурная часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово).

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