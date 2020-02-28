2020-02-28T13:03:49+03:00
Происшествия

За выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штраф

Женщина избежала лишения свободы
Екатерина РОМАНОВА
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За выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штрафЗа выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штрафФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жительница города Междуреченска весной 2019 года выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак. Однако лишения свободы ей удалось избежать.

Междуреченский городской суд вынес решение по делу местной жительницы, которая весной 2019 года выбросила в мусорный бак новорожденного ребенка. Проведенная судмедэкспертиза показала, что малыш родился живым, а причиной его смерти стало переохлаждение. Женщину, родившую ребенка, разыскали сотрудники правоохранительных органов. Со следствием она сотрудничала, свою вину признала.

После рассмотрения дела в суде жительнице Междуреченска было назначено наказание: судебный штраф.

Напомним, тело младенца в мусорном баке обнаружил дворник. Когда удалось разыскать мать, оказалось, что у женщины уже есть двое детей. Третьего она родила дома и, по ее словам, обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Поэтому женщина решила избавиться от младенческого тельца и вынесла его на мусорку. Тем не менее экспертиза доказала: ребенок умер от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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