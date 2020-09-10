Учащиеся четырех кузбасских школ заболели коронавирусом
Фото: Алексей ФОКИН
Сразу в нескольких кузбасских школах с начала сентября выявили случаи заболевания коронавирусом. Среди заболевших и учителя, и ученики.
По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, в настоящий момент в четырех муниципалитетах отмечены случаи заболевания среди школьников и учителей. Все эти случаи – единичные. В четырех школах Междуреченска, Анжеро-Судженска и Киселевска, где тесты на коронавирус оказались положительными у учащихся, на карантин закрыты только классы, остальные школьники продолжают обучение в привычном режиме.
Заместителем губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник отметил, что в одной из кузбасских школ диагноз подтвердился у трех учителей. Так как педагоги контактируют с большим числом учащихся, принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Эта школа находится в селе Беково.
В свою очередь, замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина отметила, что среди студентов вузов и средних специальных учебных заведений также есть заболевшие коронавирусом. Однако на момент выявления болезни они занятия не посещали.
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