Учащиеся четырех кузбасских школ заболели коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Сразу в нескольких кузбасских школах с начала сентября выявили случаи заболевания коронавирусом. Среди заболевших и учителя, и ученики.

По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, в настоящий момент в четырех муниципалитетах отмечены случаи заболевания среди школьников и учителей. Все эти случаи – единичные. В четырех школах Междуреченска, Анжеро-Судженска и Киселевска, где тесты на коронавирус оказались положительными у учащихся, на карантин закрыты только классы, остальные школьники продолжают обучение в привычном режиме.

Заместителем губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник отметил, что в одной из кузбасских школ диагноз подтвердился у трех учителей. Так как педагоги контактируют с большим числом учащихся, принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Эта школа находится в селе Беково.

В свою очередь, замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина отметила, что среди студентов вузов и средних специальных учебных заведений также есть заболевшие коронавирусом. Однако на момент выявления болезни они занятия не посещали.

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