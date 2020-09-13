Появились фотографии с места обнаружения расчлененного тела в Кузбассе

Фото: telegram-канале «Плохие новости»

В Междуреченске в реке Уса нашли расчлененное тело мужчины. В Сети появились фотографии с места обнаружения трупа.

Снимок появился в telegram-канале «Плохие новости». На фотографии видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они наклонились над останками тела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу, расчлененное тело было обнаружено 11 сентября. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся экспертизы. Правоохранителям предстоит установить личность потерпевшего, когда именно и от чего он умер. Также начались поиски преступника.