Сколько кузбассовцев поставили прививки от гриппа Фото: Анастасия ОСИПОВА

Всего две недели назад стартовала вакцинация от вируса гриппа в Кузбассе. И с каждым днем растет число жителей региона, которые поставили прививку.

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали о том, сколько жителей региона поставили прививку от гриппа с 1 сентября 2020 года. как оказалось, сейчас число привитых кузбассовцев достигло 121 тысячи человек. Из них более 53 тысяч – дети.

- В медицинские организации региона распределено почти 793 тысяч доз вакцины против гриппа, в том числе детской вакцины – более 126 тысяч доз, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Специалисты регионального Минздрава отмечают, что в нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет не циркулировали в России, и иммунитета к ним у населения нет. При этом вакцинация – это самый эффективный способ уберечься от болезни. Сделать прививку можно до наступления эпидсезона. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту проживания. Также в министерстве здравоохранения напомнили, что существуют и другие способы профилактики заболевания: использование средств индивидуальной защиты, физическая активность, сбалансированное питание, частое проветривание помещений.

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