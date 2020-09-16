Рабочие в Кемерове требовали зарплату со строительного крана Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько рабочих отказались спускаться со строительного крана, пока им не выплатят заработную плату. Теперь вопросами зарплаты занимаются специалисты Следственного комитета и прокуратуры.

15 сентября на одной из строительных площадок Кемерова произошло ЧП. Здесь несколько рабочих поднялись на строительный кран и отказались спускаться вниз. Они поставили лишь одно условие: выплатить долги по заработной плате.

- На место выехал прокурор области Павел Бухтояров для выяснения всех обстоятельств. От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского раи онов города Кемерово проводится проверка, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Одновременно с этим вопросом невыплаты зарплаты занимается и Следственное управление СК РФ по Кемеровской области. На месте работает следственная группа под руководством заместителя руководителя управления. Следователи работают со строителями, изъята необходимая следствию документация, - об этом сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следком заинтересовался невыплатой зарплаты сотрудникам крупного культурного фонда в Кузбассе

Следственный комитет проводит доследственную проверку о невыплатах заработной платы сотрудникам Фонда «Национальное культурное наследие». Его филиал находится в том числе в столице Кузбасса. (подробности)