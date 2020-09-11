Следком заинтересовался невыплатой зарплаты сотрудникам крупного культурного фонда в Кузбассе. Фото: Министерство Культуры Кузбасса

Следственный комитет проводит доследственную проверку о невыплатах заработной платы сотрудникам Фонда «Национальное культурное наследие». Его филиал находится в том числе в столице Кузбасса.

Отметим, что Фонд «Национальное культурное наследие» отвечает за масштабный проект по созданию культурно-образовательных кластеров в четырех российских городах - Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове. Предполагалось, что в них появятся филиалы крупных национальных театров и музеев - Русского музея, Мариинского театра оперы и балета, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и других.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что сотрудники, работавшие с 2018 года - даты запуска проекта - были уволены без положенных им социальных гарантий.

- Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что сотрудники Кемеровского филиала Фонда «Национальное культурное наследие» не получили заработную плату за июнь и положенные при сокращении выплаты, - рассказали в ведомстве. - По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка.

В СК пояснили, что будет установлен период, в течение которого работники не получали заработную плату, точное число сотрудников, перед которыми образовалась задолженность, изучена финансовая документация. Кроме того, будет установлено, были ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, что в марте текущего года Главное управление Госэкспертизы России дало положительное заключение на проект семи объектов культурного кластера в Кемерове. Их строительство, которое ведется в рамках нацпроекта «Культура», по планам должно было быть завершено в 2021 году. Общая площадь застройки комплекса - 71 тысяча квадратных метров. По проекту объекты расположатся в Ленинском районе, на пересечении улицы Ворошилова и проспекта Химиков.

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