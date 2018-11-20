2018-11-20T18:20:35+03:00
Общество

Сергей Цивилев представил проект квартала искусств в Кемерове

Центр города станет визитной карточкой Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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Проект квартала искусствПроект квартала искусств
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Сергей Цивилев опубликовал в соцсети проект будущего квартала искусств в Кемерове. По словам губернатора, проект был выполнен архитекторами на прошлой неделе.

«Работу по облагораживанию набережной Искитимки мы начали недавно, но всем хочется знать, как будут выглядеть новые объекты. Стройка будет грандиозной! Главным объектом, конечно, станет концертный зал филиала Мариинского театра. На другом берегу Искитимки – здание кассационного суда. День Победы в следующем году отметим на большой площади 300-летия Кузбасса!», – написал Сергей Цивилев на своей странице в «ВКонтакте».

По словам губернатора, также в квартале искусств будет выстроен музей космонавтики, скейт-парк, многоуровневые подземные парковки, велосипедные дорожки и многое другое.

«Центр Кемерова преобразится и станет визитной карточкой Кузбасса!», – отметили губернатор.

Напомним, что в августа стало известно о строительстве в Кемерове квартала искусств в рамках создания Сибирского культурного кластера. Затем было решено разметить филиалы Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и другие объекте на берегу Искитимки.

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