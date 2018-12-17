Владимир Путин обсудил создание культурного кластера в Кемерове

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета по культуре и искусству, на котором Владимир Путин обсудил создание культурных кластеров в городах России, среди которых и Кемерово.

На заседании, которое состоялось 15 декабря, обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» до 2024 года.

- Хотел бы обратить особое внимание на задачу создания в субъектах Федерации крупных культурных кластеров. Они соберут на одной площадке филиалы наших ведущих творческих организаций, будут способствовать более полному участию в культурной жизни страны да и мира, жителей регионов и гостей России, туристов. Города, где появятся первые кластеры, уже определены: это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь, - отметил президент.

Владимир Путин посоветовал не затягивать с запуском культурных кластеров и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки.

При этом, заострил внимание президент, создание в регионах филиалов федеральных музеев не должно быть в ущерб развитию местных аналогичных учреждений.

- Они не должны, безусловно, чувствовать себя «бедными родственниками», и уж тем более недопустимо их сокращение, - сказал президент.

Также Владимир Путин попросил органы власти на местах активно включиться в работу, создать все условия для общественной и экспертной дискуссии, которая позволит определить содержательное наполнение программ кластеров.

- Важно решить такие насущные вопросы, как порядок содержания новых объектов, их эксплуатации, финансирования, кадрового обеспечения, - отметил Путин.

Напомним, решение о том, что в Кемерове появится культурный кластер, было принято в июне этого года. Тогда идею создания кластера в кузбасской столице Владимиру Путину озвучил Сергей Цивилев, исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Путин идею поддержал.

Позже стало известно, что в рамках создания культурного кластера в Кемерове появится квартал искусств, где разместятся филиалы Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и другие объекты. Площадкой для квартала искусств станет набережная реки Искитимки.

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