Стала известна судьба пропавшего в Кемерове 8-летнего мальчика. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Стала известна судьба 8-летнего мальчика, который пропал в среду, 16 сентября. Ребенок ушел в школу, но к положенному часу обратно домой не вернулся.

О пропаже кемеровского школьника сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» накануне днем, дав на мальчика подробную ориентировку. Уже вечером стало известно, что ребенок нашелся.

«Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск!» - написали волонтеры в своей официальной группе в соцсетях.

По этическим соображениям подробности об обстоятельствах, при которых нашелся ребенок, а также причинах его пропажи не сообщаются.

Напомним, что в сентябре резонансной оказалась новость и о пропаже 11-летнего мальчика 8 сентября. Ребенок ушел из дома в Мысках, и больше суток о его местонахождении ничего не было известно. В поисках принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые и волонтеры. В конце концов полицейские обнаружили школьника в городе Калтан. Противоправных действий против него не совершалось.