Новокузнецк накроет ураганный ветер до 23 метров в секунду

Новокузнецк накроет штормовой ветер до 23 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новокузнецк накроет штормовой ветер, скорость которого составит от 20 до 23 метров в секунду. В городе будет неспокойно в ближайшие два дня.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города, в четверг, 17 сентября, будет облачная с прояснениями погода, но возможны дожди и грозы, местами по югу возможны туманы. Днем температура достигнет +19…+24 градусов. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, усиливаясь до 15-20 метров.

В пятницу ночью по городу прогнозируется +6…+11 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Ночью пройдут как кратковременные, так и сильные дожди – зависит от территории, а днем в отдельных районах к тому же ожидаются и грозы. Ветер в этом день усилится и сменит направление на юго-западное. Его скорость будет достигать 8-13 метров в секунду, а порывы – 18-23 метров.

Специалисты ЕДДС рекомендуют при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры безопасности: не покидать жилище без крайней необходимости, не пережидать непогоду под опасными конструкциями – отдельно стоящими деревьями, ветхими строениями, ЛЭП, рекламными стендами, строительными лесами и т.д.

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