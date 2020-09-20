130 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заболевания коронвирусной инфекцией. Общее их число с середины марта составило 8580.

Как рассказали в оперативном штабе, на утро 20 сентября также стало известно о 51 выздоровевшем пациенте. При анализе их тесты показали отрицательные результаты. Всего же от инфекции на данный момент смогло вылечиться 6304 человека.

К сожалению, выросло число умерших. Первый из них - мужчина 1936 года рождения – был из Междуреченска. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1949 года рождения из Гурьевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса достигло 87 человек.

В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2189 больных коронавирусом, - рассказали в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2561 человек.

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