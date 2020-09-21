Крупный вуз Кузбасса по-прежнему не может набрать первокурсников на бюджет. Фото: yandex.ru/maps

Кузбасский Государственный технический университет продолжает дополнительный набор бюджетников на первый курс. Ранее у вуза не получилось полностью скомплектовать поток, и до сих пор не удается набрать нужное число студентов.

Как ранее писала «Комсомольская правда - Кемерово», дополнительный набор на бюджетные места очной формы обучения был объявлен 7 сентября. Прием документов от поступающих по внутренним испытаниям продлится до 21 сентября, то есть – закончится уже сегодня. От поступающих по результатам ЕГЭ он продлится еще неделю - до 28 сентября. Приказы о зачислении будут изданы 30 сентября.

Согласно плану, на 2020/2021 учебный год в вузе было выделено 932 бюджетных места, из-за недобора сейчас в КузГТУ готовы принять 304 студентов. По состоянию на пятницу, 18 сентября, было подано 354 заявления.

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