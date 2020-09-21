Полиция: подробности смертельного ДТП с пешеходом и автобусом в Новокузнецке. ФОТО: vk.vom, ЧП|ДТП Новокузнецк

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода, которое произошло вечером 20 сентября в Новокузнецке. Пешеход скончался на месте.

В воскресенье вечером, около 17.40, по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Обнорского шел пешеход. В это же время по улице двигался автобус.

- Предварительно установлено, что 60-летний водитель автобуса «Хендэ Юниверс» совершил наезд и смертельно травмировал 34-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП. Следователем УМВД России по г. Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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