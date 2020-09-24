В Кемерове автовокзал оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Кемеровский автовокзал оштрафовали на 100 тысяч рублей. Учреждение нарушило требования, установленные режимом повышенной готовности.

В областном центре ежедневно проводятся рейды, анправленные на выявление нарушителей масочного режима и других противоэпидемических мероприятия. Предприятиям общественного питания, розничной торговли, транспорта, выписываются предупреждения и штрафы.

Как рассказали в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом 24 сентября представители Роспотребнадзора, наказанию подвергся и кемеровский автовокзал.

- В августе Управлением проведено административное расследование в отношении автовокзала. За выявленные нарушения данная организация была привлечена к административной ответственности, — рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора областного Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова.

В результате автовокзал получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

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