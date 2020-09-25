Причиной пожара на заводе «Азот» могло стать короткое замыкание. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар на кемеровском заводе «Азот» произошел вечером 24 сентября. Предварительную причину пожара называют специалисты.

- В 18:.0 в корпусе 959 цеха транспортировки аммиака КАО «Азот» (входит в состав «СДС Азот») при пуске турбокомпрессора произошло короткое замыкание на электродвигателе с возгоранием масла, - сообщает отдел по связям с общественностью КАО «АЗОТ».

В корпусе, где начался пожар, тут же остановили оборудование, здание отключили от технологических коммуникаций. Как отметили в пресс-службе завода, выбросов вредных веществ нет, при пожаре никто не пострадал.

Напомним, пожар начался вечером 24 сентября, сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 18.15. С огнем боролись 120 пожарных МЧС. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В 19.21 открытое горение было ликвидировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

120 человек тушили пожар на заводе «Азот» в Кемерове

Вечером в четверг, 24 сентября, в Кемерове, на заводе «Азот», произошел крупный пожар - загорелся один из производственных цехов. На место выезжали 120 спасателей. (подробности)