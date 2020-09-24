120 человек тушили пожар на заводе «Азот» в Кемерове. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Вечером в четверг, 24 сентября в Кемерове на заводе «Азот» произошел крупный пожар – загорелся один из производственных цехов. На место выезжало 120 спасателей.

Сигнал о том, что в здании по улице Грузовой, 1 произошло возгорание, поступил на пульт диспетчера в 18.15. К приезду пожарных бригад огонь уже распространился на площади 300 квадратных метров.

В связи с этим в 18.31 был объявлен ранг №3. По классификации рангов пожаров это означает, что обстановка сложная, поэтому требуется привлечение дополнительных сил. В результате слаженных действия всех пожарно-спасательных подразделений в 19.14 поар был локализован, а в 19.21 открытое горение ликвидировано.

-К ликвидации всего было привлечено 120 человек и 40 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пострадавших нет.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего и причины возгорания выясняются.