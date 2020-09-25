Пожар на заводе «Азот»: в аммиачном цехе загорелись две тонны масла

На кемеровском заводе "Азот" произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кемерове вечером в четверг, 24 сентября, на одном из крупнейших предприятий города - заводе «Азот» - произошел крупный пожар. Здесь загорелся один из производственных цехов.

Сигнал о том, что в здании по улице Грузовой, 1 произошло возгорание, поступил на пульт диспетчера в 18.15. К приезду пожарных бригад огонь уже распространился на площади 300 квадратных метров. В связи с этим в 18.31 был объявлен ранг № 3. По классификации рангов пожаров это означает, что обстановка сложная, поэтому требуется привлечение дополнительных сил.

- В результате действий всех пожарно-спасательных подразделений в 19.14 пожар был локализован, а в 19.21 открытое горение ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - К ликвидации всего было привлечено 120 человек и 40 единиц техники.

На предприятии прокомментировали произошедшее, назвав в том числе причину пожара.

- В 18.10 в корпусе 959 цеха транспортировки аммиака КАО «Азот» (входит в состав «СДС Азот») при пуске турбокомпрессора произошло короткое замыкание на электродвигателе с возгоранием масла, - сообщает отдел по связям с общественностью КАО «Азот».

В корпусе, где начался пожар, тут же остановили оборудование, здание отключили от технологических коммуникаций. Как отметили в пресс-службе завода, выбросов вредных веществ нет, при пожаре никто не пострадал.

По данным регионального МЧС, при пожаре оказались повреждены 20 погонных метров кабеля, окна на площади 20 квадратных метров, а также стены на площади 10 квадратных метров, две тонны масла разлились на площади 300 квадратных метров.

СПРАВКА «КП»

АО «СДС Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельхозпредприятия более 40 стран мира. Компания объединяет КАО «Азот» (Кемерово) и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Ангарск).

Мощности позволяют предприятию производить более миллиона тонн аммиака, свыше миллиона тонн аммиачной селитры, около 600 тысяч тонн карбамида, свыше 300 тысяч тонн сульфата аммония, более 100 тысяч тонн капролактама.

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