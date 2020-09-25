Продавцы нескольких магазинов в кузбасском городе заразились коронавирусом . Фото: Пресс-центр Междуреченска./ vk.com

В Междуреченске коронавирусом заразились продавцы нескольких магазинов. В связи с этим пожилым людям советуют не ходить за покупками самостоятельно.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, пожилым людям рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Продукты домой бесплатно могут доставить волонтеры и социальные работники.

- Уже зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19 продавцов супермаркетов и хозяйственных товаров, - отметили в пресс-службе.

Напомним, что по распоряжению, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым, для людей в возрасте старше 65 лет до 30 сентября введен режим самоизоляции. Посещать продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, госорганы можно, но только в случае крайней необходимости.

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