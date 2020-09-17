Будут ли штрафовать кузбассовцев старше 65 лет за нарушение самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Ростпотребнадзора рассказали, будет ли выписываться штраф людям старше 65 лет за нарушение режима самоизоляции. Для данной возрастной категории он был введен в регионе с 17 по 30 сентября.

Как пояснила в ходе брифинга по обстановке с коронавирусом в регионе начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова, люди пенсионного возраста могут посещать места общественного пользования в случае необходимости, но при этом следует исключить лишние контакты. За нарушение режима самоизоляции пенсионеры могут понести ответсвенность от предупреждения до штрафа.

Напомним, что ранее оперативный штаб сообщил, куда могут выходить люди старше 65 лет во время двухнедельного режима самоизоляции. Они могут посетить поликлинику, сходить в аптеку, салон оптики или в магазин, госучреждения или многофункциональный центр. Разрешается покидать дом в случаях, которые связаны с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам, а также в экстренных ситуациях.

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