Закроют ли снова кафе и торговые центры в Кузбассе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказал, закроют ли снова в Кузбассе кафе и торгово-развлекательные центры.
В четверг прошел брифинг с участием представителей роспотребнадзора и минздрава Кузбасса, на котором была озвучена ситуация с коронавирусом в Кузбассе.
-Если ситуация будет продолжать ухудшаться, если мы будем видеть, что те усилия, которые принимаются, не сдерживают темпы роста, тогда в адрес Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области будет направлено предложение о введении ограничительных мероприятий либо в целом по субъектам, либо в тех городах, где максимально большое количество заболевших, - отметила Маргарита Новоселова.
Напомним, что на утро 17 сентября в регионе было выявлено 128 новых заболевших – это очередной рекорд по региону. Также выздоровело 80 человек, двое скончались. Медицинскую помощь в стационарах получают 2083 пациента, 2186 человек находятся на 14-дневной изоляции.
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