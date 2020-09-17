Закроют ли снова кафе и торговые центры в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказал, закроют ли снова в Кузбассе кафе и торгово-развлекательные центры.

В четверг прошел брифинг с участием представителей роспотребнадзора и минздрава Кузбасса, на котором была озвучена ситуация с коронавирусом в Кузбассе.

-Если ситуация будет продолжать ухудшаться, если мы будем видеть, что те усилия, которые принимаются, не сдерживают темпы роста, тогда в адрес Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области будет направлено предложение о введении ограничительных мероприятий либо в целом по субъектам, либо в тех городах, где максимально большое количество заболевших, - отметила Маргарита Новоселова.

Напомним, что на утро 17 сентября в регионе было выявлено 128 новых заболевших – это очередной рекорд по региону. Также выздоровело 80 человек, двое скончались. Медицинскую помощь в стационарах получают 2083 пациента, 2186 человек находятся на 14-дневной изоляции.

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