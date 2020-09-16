Вспышка коронавируса произошла в санатории в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе произошла вспышка коронавируса в одном из санаториев. Заразились и сотрудники, и отдыхающие, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Очагом стал санаторий «Кедровый бор» в Кемеровском районе. Здесь заболевание выявлено у трех сотрудников и трех отдыхающих.

- После выявления заболевших было выданы предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области о временном отстранении от работы сотрудников, сотрудники же технической службы по обслуживанию объектов жизнеобеспечения переведены на вахтовый метод работы с изоляцией по месту работы, - рассказали подробности в ведомстве.

Помещения санатория будут продезинфицированы. Людям, которые контактировали с заболевшими, выданы предписания об обязательной изоляции. Всех отдыхающих на данный момент уже вывезли из здравницы.

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