Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» заразились коронавирусом. Фото: ХК "Металлург"

Еще одна хоккейная команда в Кузбассе выбыла из строя из-за короновируса - на этот раз новокузнецкий «Металлург». Проведенные тесты показали, что среди заболевших есть как игроки, так и тренеры.

После возвращения из Красноярска хоккеисты и тренерский штаб находятся на изоляции в гостинице. О текущей ситуации рассказал министр физической культуры и спорта Сергей Мяус.

- Руководство клуба и врач команды поступили грамотно, они поселили игроков и тренеров в гостиницу, чтобы не было контактов с внешним миром. Позавчера у них были взяты анализы на коронавирус, результаты которых среди игроков и тренеров были как отрицательные, так и положительные, - цитирует чиновника Интерфакс.

Сейчас решается вопрос о переносе ближайших матчей, в которых «Металлург» должен был принимать участие.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у игроков кемеровского клуба по хоккею с мячом. Из-за этого им пришлось отказаться от участия в Кубке России, который проходит в Иркутске.