Коронавирус выявлен в 25 школах Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе коронавирусная инфекция выявлена уже в 25 школах. В общей сложности зафиксированы 34 случая заболевания среди учеников, педагогов и работников образовательных учреждений.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, за последние сутки (на 16 сентября) заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в трех школах в Междуреченске, Топкинском и Беловском районах. Всего из 34 заболевших девять - это школьники, 19 - преподаватели, еще шесть - это иные сотрудники школ.

- Ограничительные меры в каждом конкретном случае применяются индивидуально, - отметила замминистра. - Это зависит, ограничено ли заболевание одним классом или нет, сколько учащихся в школе, в потоке. Преимущественно стараются перевести образовательный процесс в дистанционный формат на тот промежуток времени, который продиктован эпидемиологической ситуацией по классам.

Сейчас, по словам Елены Зелениной, на дистанционном обучении находятся две школы в Беловском районе, по одной - в Ленинске-Кузнецком и Топкинском районе. До 21 сентября приостановлена работа школы № 38 в Анжеро-Судженске. В остальных случаях на удаленное обучение отправлены отдельные классы.

- Говорить о вспышечной, групповой заболеваемости в образовательных учреждениях у нас сейчас оснований нет, это отдельные случаи как среди учеников, так и среди педагогов, - обратила внимание замминистра.

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