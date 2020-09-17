Роспотребнадзор сообщил о нескольких вспышках коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышках коронавируса, которые произошли в Кузбассе за прошедшую неделю. Об этом в ходе еженедельного брифинга по ситуации с коронавирусом сообщила подробности начальник отдела эпидемиологического надзора регионального ведомства Маргарита Новоселова.

-Очаг заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в санатории «Кедровый бор», медико-санитарной части угольного предприятия «Шахтер» и среди хоккеистов хоккейного «Металлург».

Напомним, что оперативный штаб области утром 17 сентября сообщил о новых 128 заболевших коронавирусом в регионе. Лидером за минувшие сутки стал Киселевск, где выявлено 23 случая, еще 21 заболевший появился в Кемерове, 19 – в Новокузнецке, 18- в Прокопьевске, 13 в Анжеро-Судженске. Также восемь случаев зафиксировано в Междуреченске, пять – в Белове, по четыре – в Мысках и Осинниках, по два – в Ленинск-Кузнецком и Кемеровском муниципальных округах, Прокопьевском районе. Также по одному случаю выявлено в Тайге, Беловском районе, Ижморском, Крапивинском и Топкинском муниципальных округах.

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