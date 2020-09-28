Ректор КузГТУ подписал приказ о переходе на дистанционное обучение. Фото: Пресс-служба КузГТУ

Ректор Кузбасского технического университета Андрей Кречетов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение. Часть образовательного процесса в вузе переведут в удаленный формат.

В документе, подписанном 25 сентября, сообщается о переходе части образовательного процесса в дистанционный режим. В связи с этим с 28 сентября учебное расписание будет меняться, поэтому студентам необходимо узнавать о нем своевременно.

Также подписан приказ о необходимости учащимися КузГТУ и сотрудниками соблюдать меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Обязательными являются обработка рук при входе в образовательное учреждение и ношение медицинских масок.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что из-за заболевшего студента на дистанционное обучение перевели институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского госуниверситета.

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