Кузбасская прокуратура направила в суд дело об истязании двух малолетних детей Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело против женщины, которая истязала двух своих малолетних детей. Она прижигала их сигаретами, а за малейшую провинность била.

- По версии следствия, с апреля по май 2020 года женщина систематически причиняла двум малолетним дочерям физические и психические страдания, используя малозначительные поводы, применяла физические наказания, - рассказали в ведомстве. - Женщине предъявлено обвинение за истязания, совершенные в отношении двоих заведомо несовершеннолетних.

Прокурор города Топки утвердил обвинительное заключение и направил дело в Топкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Девочки сейчас находятся у бабушки, она является временным опекуном. Прокуратура решает вопрос о предъявлении иска нерадивой матери о взыскании пострадавшим детям компенсации морального вреда.

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