Когда в Кузбассе вернут дистанционное обучение для школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Кузбассе снова может быть введено дистанционное обучение для школьников.

Как пояснила в ходе брифинга 1 октября начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, на данный момент пока не планируется переводить школы и вузы региона на удаленку. Вспышек заболевания среди учащихся школ нет, пока фиксируются лишь точечные случаи, есть незначительный рост среди школьников и учителей.

- Если говорить о количестве заболевших среди студентов, то речь идет о разных вузах, эти случаи не связаны между собой. Поэтому на сегодняшний день вводить дистанционное обучение на планируется, пока это необоснованно, - поясняет специалист. - Посмотрим, как будут развиваться события.

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