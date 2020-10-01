Минздрав Кузбасса сообщил о количестве оставшихся коек для заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты министерства здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько коек осталось для заболевших коронавирусом. Их число увеличивается каждый день.

В ходе брифинга по ситуации с инфекцией в регионе первый заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина сообщила о возможностях коечного фонда на 1 октября.

- По нормативам об обязательном коечном фонде в регионах, которые были доведены Минздравом России, на первом этапе мы открыли 1329 коек, на втором этапе их число удвоилось. Эти койки были готовы к концу апреля. Сегодня общий фонд Кузбасса составляет 2778 коек, они открыты внутри медорганизаций, в отдельных случаях мы перепрофилировали отделения - инфекционные, терапевтические. К счастью, дети не болеют тяжело, потому места, обычно предназначенные для лечение пациентов с, например, кишечными и прочими инфекциями, используются для больных с коронавирусом. Кроме того, в областной больнице сегодня подготовили еще 136 коек, - рассказала Елена Зеленина.

Она отметила, что сейчас специалисты ведут организационную работу по дальнейшему расширению коечного фонда.

Напомним, на утро 1 октября стало известно, что в больницах находятся 2743 пациента.

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