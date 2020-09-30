Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 10 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на утро 30 сентября число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 10 тысяч человек. О последних 162 случаях стало известно за прошедшие сутки.

В оперативном межведомственном штабе также сообщили, что трое пациентов скончались. Одним из умерших был житель Мариинска 1947 года рождения. У мужчины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также пневмония развилась у мужчины 1957 года рождения из Крапивинского района. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова тоже развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Таким образом, сейчас общее число умерших достигло 110 человек.

Также на утро среды выздоровели 124 пациента. Общее число покинувших стационары с начала пандемии составило 7133 человека.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 2761 больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2684 человека.

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