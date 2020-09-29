О причинах роста числа заболевших коронавирусом рассказал замгубернатора Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о том, почему растет рост числа заболеваемости коронавирусом. А также напомнил, какие меры помогут остановить его.

Видео, в котором Алексей Цигельник рассказывает, как важно соблюдать меры профилактики заболевания коронавирусом, опубликовал оперативный штаб Кузбасса. Замгубернатора еще раз напомнил, что нельзя пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты, а также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Именно пренебрежение к этой мере, по словам Цигельника, Всемирная организация здравоохранения называет одной из причин подъема заболеваемости коронавирусом – причем во всем мире.

- Возможность подышать без маски может стоить всем нам очень дорого, - заявил Алексей Цигельник.

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