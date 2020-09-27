Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 31 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе до 31 октября продлено действие режима повышенной готовности. Распоряжение об этом 26 сентября подписал губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, согласно документу, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную или дистанционную работу, если для этого имеются технические возможности. Это необходимо для того, чтобы предупредить распространение инфекции.

Отдельным распоряжением до 14 октября продляется режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса старше 65 лет.

Исключение делается для посещения медицинских организаций, а также случаев, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями. Также людям старше 65 лет разрешено покидать дом для посещения органов государственной власти и многофункциональных центров. Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования.

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